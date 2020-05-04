شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. عمر جابر : الملوخية طبقى المفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر نجم فريق بيراميدز عمر جابر، عن حبه الشديد لطبق الملوخية حيث قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها هى الأكلة المفضلة لديه، وكان عمر جابر قد بدأ مسيرته فى الملاعب فى مدرسة الكرة بنادى الزمالك وهو فى السادسة من عمره، وتدرج فى فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول على يد المدير الفنى حسام حسن فى مارس 2010 عندما كان عمره 18 عاما.

وشهدت مباراة طلائع الجيش فى الدورى الممتاز أول ظهور له مع الفريق الأول وخاضها كاملة. حقق مع الزمالك لقب الدورى مرة واحدة فى موسم 2014-2015 بالإضافة لكأس مصر ثلاثة مرات مواسم 2013، 2014، 2015