اقتراب موعد تجديد عقد محمد الشامي مع نادي الإسماعيلي

يتواصل مسئولو النادي الاسماعيلي إلى اتفاق مع لاعب الفريق محمد الشامي وهذا من أجل القيام بمد عقده مع الدراويش بالتحديد لأن عقده سينتهي خلال الموسم القادم، فقد قاموا بعقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام السابقة واتفقوا في هذه الجلسة على جميع تفاصيل التعاقد الجديد الذي سيقوم اللاعب بتوقعيه خلال الفترة الآتية.

يقوم اللاعب محمد الشامي بتقديم مستوى متميز مع الدراويش منذ أن انتقل إلى الفريق بعد ما كان يلعب في نادي الزمالك، يعمل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي جاهدين للحفاظ على التشكيل الأساسي للفريق من أجل الحصول على البطولة في جميع المباريات، مع العلم أن الأنشطة الرياضية جميعها متوقفة هذه الفترة.