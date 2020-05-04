شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل كروجر.. حصل على كأس الكؤوس الأفريقية مع المقاولون وكأس مصر مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الألمانى مايكل كروجر من أفضل المدربين الأجانب الذين وضعوا بصمة خاصة بالدورى المصرى بعدما نجح فى وضع بصمة خاصة مع الأندية التى قادها فنيا بالرغم من أنه لم يتول قيادة الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى .

ونجح كروجر فى تحقيق لقب كأس الكؤوس الأفريقية مع المقاولون العرب فى منتصف التسعينيات ، بينما حقق لقب كأس مصر مع المصرى البورسعيدى اواخر التسعينيات وتعد ذلك البطولة الوحيدة للفريق البورسعيدى عبر تاريخه .

مولده ونشأته

ولد كروجر في 28 مايو 1954) و لعب لنادي هانوفر 96 خلال الفترة من 1972 إلى 1975)، ثم لنادي أرمينيا هانوفر (1975 ـ 1980) بدوري القسم الثاني الألماني .





مايكل كروجر

مسيرته كمدرب

قاد مايكل كروجر العديد من الأندية الألمانية على رأسها أندية شالكه وهانزروستوك وآينتراخت براونشفايغ وساربروكن وألمانيا آخن.

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قيادته للمقاولون العرب

تعاقد مجلس إدارة المقاولون العرب مع كروجر فى موسم 1996 – 1997 وحصل معه على بطولة كأس الكئوس الأفريقية والتى تعد آخر بطولة قارية حصل عليها ذئاب الجبل فى الجيل الذى كان يضم عددا كبيرا من اللاعبين أصحاب الكفاءة العالية مثل محمد عودة وعلى عاشور ومصطفى صادق وتامر مصطفى وأحمد صابر وغيرهم من نجوم المقاولون فى العصر الذهبى .



مايكل كروجر 3

قيادته للمصرى البورسعيدى

فى موسم 1998 تعاقد مجلس إدارة المصرى البورسعيدى بقيادة المرحوم سيد متولى مع كروجر لقيادة الفريق وبالفعل نجح أبناء بورسعيد فى تحقيق الفوز على المقاولون فى نهائى تاريخى بنتيجة 4/3 ليحقق البطولة الوحيدة فى تاريخ النادى بقيادة عفت نصار وسيف داوود وحسن نصر وغيرهم من نجوم المدينة الساحلية .



مايكل كروجر

قيادته لإنبى

قاد كروجر إنبى موسم 2014 – 2015 إلا أنها لم تكن تجربة ناجحة بشكل كافى ولم يحقق أى بطولة مع المارد البترولى ليرحل سريعا عقب نهاية الموسم .