شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يتدرب ليلاً مع كلبه على أنغام "صاحب جدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد سامي، مدافع مصر المقاصة، فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال أدائه تدريبات الجري ليلاً بصحبة كلبه الخاص، على أنغام أغنية صاحب جدع.

وحرص أحمد سامي على اتباع سبل الوقاية من وباء كورونا المستجد، بارتداء كمامة، كوسيلة حماية ضد الفيروس الذي انتشر في العديد من دول العالم وتسبب في توقف النشاط الرياضي.

على جانب آخر، أبدت العديد من أندية الدورى المصرى، ترحيبها باستئناف مسابقة الدورى، وعدم إلغائها، خاصة وإن كان هناك توجه من الدولة بضرورة عودة الحياة لطبيعتها مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، محمد حليم المدير الفني لنادي حرس الحدود، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، وبكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، خلال تصريحاتهم لبرنامج "ملعب أون تايم"، إنهم مع قرار الدولة بشأن تحديد مصير مسابقة الدورى فى ظل الأجواء المحيطة بانتشار فيرس كورونا.

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وقال عبد الناصر محمد: "إنبي يرغب في استكمال الدوري، والتواصل مع اللجنة الخماسية " على خفيف " ونريد تفعيل رابطة الأندية المحترفة، كل طرف مؤيد لاستكمال الموسم أو يرغب في الغاءه عليه تقديم حيثياته.. الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة وباء كورونا".

وقال محمد حليم: "لا توجد مشكلة لدي حرس الحدود في استكمال الدوري من عدمه، لابد من وضوح الصورة في حال وجود نية لعودة النشاط حتى نستطيع إعداد الفريق بشكل جيد، ولاعبو الفريق يخضعون لبرنامج إعداد بدني منذ توقف النشاط".

خالد مهدى قال: "الإنتاج الحربى سيؤيد قرار الدولة بخصوص مصير مسابقة الدورى، وسنرحب بقرار العودة فور صدوره، بشرط أن يتم وضع معايير واضحة وأسس لتحديد شكل الدورى بعد استئنافه".

وقال بكرى سليم: "المقاصة رهن إشارة الدولة المصرية بخصوص عودة النشاط ، حال عودة الدوري نتمنى منح فرصة للأندية للاستعداد بشكل جيد".