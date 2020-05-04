شكرا لقرائتكم خبر عن "المعارون" سر إعادة الأهلي النظر فى ضم دونجا وحسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مسئولو النادى الأهلى النظر فى ملف التفاوض مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى المقبل، يعد الاجتماعات المتواصلة التى تعقدها لجنة التخطيط مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ودخل الأهلى فى مفاوضات سابقة مع الثنائى نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة، قبل أن يتم إرجاء التعاقد معهما أو تراجع أولوية ضمهما، بعد مناقشة ملف اللاعبين المعارين والذين تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الجارى.

ويرى مسئولو الأهلى أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار للجونة قادر على تدعيم خط الوسط بعد عودته، مع وجود كل من عمرو السولية والمالى اليود يانج وحمدى فتحي، وذلك رغم رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم فى ظل رفض لجنة التخطيط تجديد تعاقده.

ووجدت إدارة الأهلى أن مستوى ثنائى الهجوم المعار صلاح محسن المعار لسموحة وأحمد ياسر ريان المعار للجونة لا يقل عن حسام حسن مهاجم سموحة، والذى كان على مقربة من الانتقال للأهلى فى أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية.