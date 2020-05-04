شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ريم إيهاب لاعبة الطائرة: بحب عمرو دياب ومثلى الأعلى السندريلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ريم إيهاب لاعبة الكرة الطائرة فى نادى وادى دجلة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم.. بحب أرسم فى أوقات الفراغ.

ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟

الأكل الصيني.

من نجمك المفضل؟

Bruno

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مش متخيلة نفسى حاجة غير لاعبة.

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لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا مش بستخدم العنف ولكن مش بسيب حقى.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

سعاد حسنى .

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال بحكم ان حياتى كلها تمرين .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

أفضل شخص رياضى علشان هواياته تبقى نفس هوياتى .