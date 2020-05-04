شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح يكشف سر تحول مسيرته من قدم المقاولون إلى طائرة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد صلاح، نجم منتخب مصر للكرة الطائرة والنادى الأهلى، عن بدء مشواره الرياضى باختبارات كرة قدم فى نادى المقاولون العرب وعمره 9 سنوات .

وقال صلاح، فى تصريح لـ الخليج 365، إن شقيقه هشام وراء حبه للكرة الطائرة ما دفعه لاستكمال مشواره ونجوميته فى اللعبة والاكتفاء باختبارات المقاولون فى كرة القدم فقط .

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ويعد أحمد صلاح من أبرز نجوم منتخب الكرة الطائرة والنادى الأهلى، لما حققه للفراعنة ولناديه من إنجازات، حيث يمتلك شعبية قوية بين الجماهير الحمراء .

ويحرص أحمد صلاح على استغلال وقت حظر فى الجلوس مع أسرته وممارسة تدريبات خفيفة فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.