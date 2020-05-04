دونجا يهزم أسامة جلال فى "سلينج باك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، على زميله أسامة جلال مدافع إنبي، فى لعبة الـ "سلينج باك"، والتى انتشرت مؤخراً بين نجوم الكرة كوسيلة تسلية للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر دونجا فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، فى لحظة فوزه على أسامة جلال.

ورفض مسئولو بيراميدز رحيل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، للزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل الطرفان فى تقريب وجهات النظر بشأن الصفقة التبادلية بين الناديين والمنتظر إتمامها فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل بيراميدز أن المفاوضات بين الناديين تشهد حالياً مرحلة من التجميد، بعدما رفض مسئولو بيراميدز دخول نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى الصفقة، وإعلان بقاء دونجا لموسم جديد فى بيراميدز، وهو ما رفضه الزمالك فى ظل رغبته فى التعاقد مع دونجا لتدعيم خط الوسط. Advertisements كما حددت إدارة بيراميدز سعر كل لاعب من لاعبى الفريق الذين طلبهم الزمالك تمهيدا لتحويل التعاون بين الناديين فى الصفقات من تبادلية الى عملية بيع وشراء نقدا بعد توقف مفاضوات الصفقات التبادلية. ويرغب الزمالك فى التعاقد مع نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر أو رجب بكار من بيراميدز لتدعيم الجبهة اليمنى وخط الوسط والدفاع فى الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد. فى سياق مختلف رفض الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندرى والمعار هذا الموسم من الزمالك، مناقشة جميع العروض المحلية التى تلقاها مؤخرا انتظارا لموقف الزمالك فى الموسم المقبل. وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه يرفض الانتقال لأى نادٍ مصرى حال رحيله عن الزمالك سوى الاتحاد السكندرى، أو الاحتراف خارج مصر. من ناحية أخرى يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على متابعة تنفيذ لاعبى الفريق للبرنامج التدريبى المكلفين به خلال شهر رمضان الجارى، وذلك لضمان تحقيق اللاعبين اكبر استفادة من البرنامج خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر.

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