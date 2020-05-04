شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد فى بورسعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، إلى محافظة بورسعيد لإجراء جولة تفقدية لعدد المنشآت والمشروعات التنموية، وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وتفقد الوزيران مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر"، والمقرر تنميتها بعدد من المشروعات منها إنشاء مدينة رياضية متكاملة الخدمات تضم استاد بورسعيد الجديد ومنشآت شبابية ورياضية، وتنتظر الوزارة قرار التخصيص للأرض بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان على موقع الأرض الأنسب للمضى قدماً فى تنفيذها.

ويقام الاستاد الجديد بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" بشرق بورسعيد بسيناء، ومن المقرر أن يسع لـ 40 ألف مشجع، وذلك كأحد مكونات مشروع المدينة الرياضية الجديدة التى تنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة على مساحة تبلغ نحو 300 فدان بمدينة بورسعيد الجديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية الجديدة ومن ضمنها استاد بورسعيد ستكون من أكبر المشروعات الرياضية بالمحافظة الباسلة، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الشبابية والرياضية ببورسعيد، التى لا تتوانى الوزارة عن تقديم الدعم بمراكز الشباب والأندية بها.

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وأكد الدكتور أشرف صبحى حرص الوزارة على تطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات، لإتاحة كافة الخدمات للنشء والشباب التى تمكنهم من ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

وتتضمن الجولة التى يقوم بها وزيرا الشباب والرياضة والإسكان تفقد مشروع الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد، ومركز شباب بورفؤاد، ومشروعى الإسكان الاجتماعى والتعاونى ببورسعيد، ومركز شباب الزهور، ومحطة تنقية المياه بالكاب جنوب بورسعيد.

وتأتى الزيارة فى إطار متابعة المشروعات التنموية فى جميع محافظات الجمهورية و التى تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.