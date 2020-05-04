شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُدرج الشناوى والسولية ومروان محسن بالفئة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو النادى الأهلى إدراج ثلاثى الفريق "محمد الشناوى وعمرو السولية ومروان محسن" ضمن لاعبى الفئة الأولى على مستوى الراتب السنوى، ليحلوا بدلاً من الثلاثى شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور، الذين يرحلون عن صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث رفضت لجنة التخطيط تجديد عقد عاشور، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات ونصف، فى الوقت الذى اتفق شريف اكرامى مع الإدارة الحمراء على الرحيل.

واستقر مسئولو الأهلى على تعديل عقد الثلاثى الشناوى والسولية ومروان محسن، خاصة أنهم ينطبق عليهم شروط دخول الفئة الأولى، وهى أن تكون لاعباً من ضمن القوام الأساسى للفريق، بالإضافة لكون اللاعب دولياً ويتم استدعاؤه للمنتخب الوطنى الأول.

ويتواجد وليد سليمان فى قائمة لاعبى الفئة الأولى بعد رفع قيمتها المادية من 8 ملايين جنيه إلى 11 مليون جنيه مؤخراً، ويتواجد معه كل من رمضان صبحى وحسين الشحات، بالإضافة للاعبين الأجانب على معلول وجونيور أجاى وأليو بادجي.

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ومن المقرر أن يمد مسئولو الأهلى عقود الشناوى والسولية ومروان محسن على أن يتم التعديل بداية من الموسم المقبل مباشرة، وذلك بعد حصول الثلاثى على أكثر من وعد سابق بتدعيل عقودهم فى ظل المستوى المتميز الذى يقدموه مع الفريق.