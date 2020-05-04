شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت مغنى تتمنى تبقى مين؟.. عبد الحميد بسيوني: الحلو أو هانى شاكر أو حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لا تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى لكن كل فى موهبته، الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة، هو لو كنت مغنى كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

عبد الحميد بسيوني، نجم الزمالك السابق ومدرب طلائع الجيش الحالى، قال إنه كان يتمنى أن يصبح أحد هؤلاء النجوم هانى شاكر أو محمد الحلو أو محمد فؤاد أو محمد حماقي ، مشيرا إلى أنه تجمعه صداقات قوية بهم.

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ويحرص بسيونى على متابعة لاعبيه فى المنزل للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، خاصة فى ظل إعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، خاصة بعدما تحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية