شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترح تشكيل رابطة المحترفين من 7 أعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اقتراحا بشأن تشكيل رابطة المحترفين فى الموسم الجديد، بعد الاستقرار على وضع بند فى اللائحة الجديدة بضرورة إنشاء الرابطة وتفعيلها، وأن يكون لها دور مستقل عن اتحاد الكرة.

واقترحت اللجنة الخماسية أن تتكون رابطة المحترفين من 7 أعضاء بدلا من 5 كما كان الحال فى السابق، بحيث تتكون من رئيس ونائب رئيس و3 أعضاء، بجانب اثنين من خبراء التسويق، بحيث تتم الاستفادة منهما فى عملية تسويق حقوق الأندية وزيادة العائد المادى.

ووافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند صريح فى اللائحة الجديدة، التى يجرى حالياً إعدادها، ينص على تشكيل رابطة الأندية المحترفة، على أن يكون دورها إدارة مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، وتوزيع الحقوق على الأندية واختيار وتشكيل لجنة المسابقات.

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وطلب عدد كبير من الأندية تشكيل روابط المحترفين فى الموسم الجديد، سواء فى الدورى الممتاز أو باقى الدرجات حتى تتمكن هذه الروابط من تسويق المسابقات والحصول على أعلى مقابل مادى لزيادة موارد الأندية.

من ناحية أخرى، حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 6 ملاعب فى 3 مدن لاستضافة مباريات الدورى هذا الموسم، فى حال صدور قرار من مجلس الوزراء باستئنافه عقب فترة التعليق الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن التصور الذى تم عرضه على وزير الرياضة تضمن إقامة مباريات الدورى فى 3 مدن، هى القاهرة والإسكندرية والسويس، على أن يتم توزيع الأندية على 6 مجموعات وتقام مباريات كل مجموعة على ملعب من الملاعب الستة المحددة، وهى استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوى والمقاولون العرب، والمكس بالإسكندرية "أو برج العرب" فى حال الانتهاء من الإصلاحات، واستاد الجيش بالسويس.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إرسال خطاب إلى الكاف ردا على طلب الأخير بحسم مصير الدورى هذا الموسم فى موعد اقصاه غدا الثلاثاء 5 مايو، على أن يتضمن الخطاب طلب تأجيل المهلة حتى يوم 18 مايو الجارى بحيث تتضح الرؤية بشكل أكبر حول مصير الدورى خاصة أن هذا الأمر فى يد الحكومةً المصريةً والجهات المعنيةً التى ترغب فى استكمال الدورى، ولكنها تعكف على دراسة الملف من كل جوانبه فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث ستكون هناك إجراءات طبية استثنائية فى حال عودة الدوري.