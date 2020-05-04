شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. نظم أكلك وحركتك للحفاظ على وزنك فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح الدكتور مجدي الباز استشاري جراحة العظام الرياضيين وغير الرياضيين بتنظيم الأكل والحركة بصفة عامة خلال شهر رمضان بشكل خاص لتجنب زيادة الوزن، واستخدام الأجهزة الرياضية المختلفة لأداء التدريبات المنزلية.

وقال دكتور مجدي الباز لـ الخليج 365 :"على الرياضيين الحفاظ على ممارسة التمارين في المنزل خلال فترة توقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا"، مؤكداً على ضرورة تجنب النشويات والسكريات والمحافظة على تناول السلطة والبروتين للحفاظ على قوة الجسم والبقاء في وضع الاستعداد لاستئناف النشاط الكروي في أي وقت.

وتعد الطريقة الأفضل لكسر الصيام على مشروب ساخن أو شوربة بليمون، لتنبيه البنكرياس ببدء تناول الطعام من ناحية، ولمواجهة فيروس كورونا من ناحية أخرى، حيث يظل الفيروس فى الحلق لفترة، وحال تناول الشوربة الساخنة تقتل الفيروس قبل الانتقال للمعدة، محذراً من تناول مشروب بارد لكسر الصيام، ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله فى هذه الأثناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتحرص الأجهزة الفنية للفرق المصرية على إرسال برامج غذائية للاعبين عبر واتس آب لتنفيذها فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم.