شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عبد الرحمن مجدى يستعيد ذكريات "رحلة بحرية" مع شيلونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عبد الرحمن مجدى، نجم الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، ذكريات رحلة بحرية جمعته بزميله النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش قبل قرار حظر التجول والعزل المنزلى خوفاً من تفشى وباء كورونا. ونشر عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على انستجرام صورة جمعته بشيلونجو فى عرض البحر .

وكان عبد الرحمن مجدى استغل فترة توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وانتشار جائحة كورونا، ليعقد قرانه على عروسته "منة رشوان" فى أجواء عائلية بسيطة.

وفى وقت سابق، رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلى عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحىن حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

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ويقترب رمضان صبحى من الرحيل عن الأهلى فور نهاية إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجاري، حيث يجد الأهلى صعوبة فى الاحتفاظ بخدماته نظراً لمغالاة ناديه فى طلباته المادية سواء فى حالة تجديد إعارته أو بيعه نهائياً.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، وقاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.