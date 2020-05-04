مدربون أثروا فى مسيرة نجوم الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل لاعب قصة ما بين الفشل والنجاح بتوقيع مدربين كان لهم أثر فى مسيرتهم الكروية، سواء كان بالسلب أو بالإيجاب من خلال قرار ضم لاعب أو رحيل آخر أو حتى دفعة معنوية بكلام إيجابى . ويرصد الخليج 365 مدربين أثروا فى حياة نجوم كرة، وفقا لتصريحات اللاعبين بالفترة الأخيرة فى التقرير التالى :

أحمد داوودا وحلمى طولان

أعرب أحمد داوودا، لاعب وسط طلائع الجيش الحالى والزمالك السابق، عن حزنه واستيائه من قرار سابق لحلمى طولان عندما كان على رأس القيادة الفنية لفريق الاتحاد السكندى، مؤكدًا أنه تضرر كثيرًا من هذا القرار الذى عرقل مسيرته مع كرة القدم.

وقال داوودا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365: "مستاء جدًا من حلمى طولان، لأن نادى الزمالك تحدث مع مسئولى الاتحاد السكندرى من أجل قطع إعارتى لزعيم الثغر والعودة للقلعة البيضاء، إلا أن حلمى طولان رفض نهائيا، وكنت وقتها أقدم أفضل فترة فى حياتى الكروية وكنت على أعتاب المنتخب الوطنى، ونجحنا فى إقصاء الزمالك من البطولة العربية وإقصاء الترجى، وهزمنا الأهلى فى القاهرة، وكنت أثير بخطى ثابت".

وتابع داوواد، "طلب الزمالك عودتى فى هذا الوقت خاصة بعدما تابعنى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك، وتحدث معى مباشرة، وقال لمسئولى النادى الأبيض "إزاى يبقى عندنا لاعب كده ونسيبه يطلع إعارة، ده لازم يرجع، إلا أن حلمى طولان رفض وتمسك باستمرارى مع الاتحاد وقالى لى "أنا محتاجك"، لكننى فوجئت بعد أول 3 أو 4 مباريات فى الدور الثانى أصبحت أجلس على مقاعد البدلاء دون سبب، فهو أكثر مدرب زعلان منه لأنه لولا هذا الموقف لكنت لاعب فى الزمالك حاليًا".



محمد عبد الغنى وخالد جلال محمد عبد الغنى وخالد جلال

وكشف محمد عبدالغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادى الزمالك، عن كواليس انضمامه للزمالك منذ موسمين مؤكدا أن لحظة توقيعه للزمالك هي الأبرز في حياته.

وقال عبد الغني، فى تصريحات سابقة لقناة نادي الزمالك، إنه وقع لصفوف الفريق الأبيض على بياض، وإن المدير الفني خالد جلال كان سبباً رئيسياً فى انتقالي للزمالك، مضيفا، "كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد إعجاب إيهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك".

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عمرجمال ومارتين يول وبسيونى

فيما أكد عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، أن مارتن يول مدرب الأهلى الأسبق، كان يصفه بالبلغارى برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

وقال الغزال، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2، مارتن يول قالى أنت زى برباتوف ولو عندى بنت كنت جوزتهالك وكان بيلعب إيفونا وأنا لا".

بينما قال جمال إنه مرتاح خلال الفترة الحالية فى وجود عبد الحميد بسيونى على رأس الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش مشيرا إلى أنه يتعامل معه من الناحية النفسية ويمنحه الثقة .