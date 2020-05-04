شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد عنتر يستعيد ذكريات تتويج الزمالك بكأس مصر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد عنتر، لاعب الزمالك، ذكريات تتويج الفارس الأبيض بكأس مصر عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورة للاعبين برفقة الكأس.

ونجح نادى الزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، فى التتويج بكأس مصر البطولة المحببة لدى القلعة البيضاء، على حساب بيراميدز، بعد الفوز عليه بثلاث أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب، ليحصد بطولة كأس مصر للمرة الخامسة فى العشر السنوات الأخيرة، والـ27 فى تاريخه، ويقترب أكثر من الأهلى المتصدر برصيد 36 بطولة .

وتقدم يوسف أوباما بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 52 من تمريرة سحرية لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذى تألق بشكل لافت منذ الدقيقة الأولى للشوط الثانى، وقبل الهدف بدقيقة انطلق شيكا بالكرة من الجانب الأيمن ويطلق قذيفة يتصدى لها أحمد الشناوى بنجاح .

ونجح نادى الزمالك فى التتويج بكأس مصر بدون أن يقبل أى اهداف فى مرماه، ليسجل رقم قياسى لم يتكمن أى فريق فى تحقيقه فى جميع بطولات كأس مصر .

من ناحية أخرى، دخل محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، ضمن اهتمامات مسؤولى نادى المقاولون العرب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الفترة الأخيرة دخول محمد عنتر ضمن اهتمامات العديد من أندية الدورى مثل إنبى ووادى دجلة للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل عدم مشاركته مع الزمالك بصورة أساسية.

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وقرر محمد عنتر تأجيل النظر فى العروض التى تلقاها فى الفترة الحالية انتظارًا لتحديد مصيره مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، الذى تم تعليقه بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكان الإعلامى محمد شبانة، قد كشف عدد من المفاجآت، بخصوص انتقالات الزمالك حيث أوضح اهتمام بيراميدز بضم محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض مقابل انتقال عبد الله بكرى مدافع بيراميدز إلى الزمالك، مشددًا أن الزمالك قد يعرض على بيراميدز انتقال واحدا من الثنائى محمد عنتر وأحمد رفعت لاعبى الفريق الأبيض مقابل ضم بكرى فى الموسم الجديد.

ولم يشارك محمد عنتر مع الزمالك هذا الموسم سوى فى 3 مباريات بواقع مباراتين فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 127 دقيقة ومباراة واحدة فى الدورى الممتاز لمدة 11 دقيقة فقط، ولم يسجل أو يصنع أى اهداف، فيما خرج من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.