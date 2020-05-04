شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 3 مدن و6 ملاعب لاستضافة مباريات الدورى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 6 ملاعب فى 3 مدن لاستضافة مباريات الدورى هذا الموسم، فى حال صدور قرار من مجلس الوزراء باستئنافه عقب فترة التعليق الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن التصور الذى تم عرضه على وزير الرياضة تضمن إقامة مباريات الدورى فى 3 مدن، هى القاهرة والإسكندرية والسويس، على أن يتم توزيع الأندية على 6 مجموعات وتقام مباريات كل مجموعة على ملعب من الملاعب الستة المحددة، وهى استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوى والمقاولون العرب، والمكس بالإسكندرية "أو برج العرب" فى حال الانتهاء من الإصلاحات، واستاد الجيش بالسويس.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إرسال خطاب إلى الكاف ردا على طلب الأخير بحسم مصير الدورى هذا الموسم فى موعد اقصاه غدا الثلاثاء 5 مايو، على أن يتضمن الخطاب طلب تأجيل المهلة حتى يوم 18 مايو الجارى بحيث تتضح الرؤية بشكل أكبر حول مصير الدورى خاصة أن هذا الأمر فى يد الحكومةً المصريةً والجهات المعنيةً التى ترغب فى استكمال الدورى، ولكنها تعكف على دراسة الملف من كل جوانبه فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث ستكون هناك إجراءات طبية استثنائية فى حال عودة الدوري.

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فى السياق ذاته، أكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية سترد على خطاب الكاف غدا، بشأن تحديد مصير الدورى بأن الموقف فى يد الجهات المعنية فى الدولة، وأن اتحاد الكرة ينتظر قرار الدولة المصرية لحسم مصير الدورى العام هذا الموسم.. وتابع نائب الجبلاية، إنه ربما ايضا يتم تأجيل الرد لوقت لاحق، لحين وضوح الرؤية من جانب الدولة المصرية بشأن الدورى العام ومصيره بالإستكمال أو الإلغاء.

وعرضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد فى حالة استئناف النشاط الرياضى وذلك خلال استقبال الوزير السبت الماضى بمكتبه للجنة برئاسة عمرو الجناينى وحضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل أعضاء اللجنة، وأكد عمرو الجناينى وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الاتحاد المصرى لكرة القدم حال صدور قرارالدولة بعودة النشاط فى أى وقت.. من جانبه شدد أشرف صبحى على أن عودة النشاط الرياضى ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح ان معطيات الواقع الحالى تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالى، كما أثنى على جهود اللجنة الخماسية فى إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، مؤكدا على التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد فى هذا الشأن.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم القادم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .