شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: أمتلك عروضا فى الخليج وتركيا وفرنسا.. ومفاوضات من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الاسماعيلى، عدم وجود عرض رسمى من الزمالك، وهذه الأخبار لا أساس لها من الصحة من الناحية الرسمية على الأقل، قائلا، "بروزى مع الإسماعيلى فتح لى العديد من الأبواب لكننى مازلت لم أحسم مصيرى، وما أؤكده حاليا هو وجود بعض الاتصالات لكنها لم تكتسب صبغة رسمية وأحلتها جميعا على وكيل أعمالى من أجل دراستها واتخاذ القرار الأنسب الذى يناسب طموحاتى المستقبلية ورغبتى فى خوض تجربة ثرية تفيدنى من الناحية الرياضية"

وعن العروض التى يمتلكها، قال فخر الدين بن يوسف، فى حوار أجراه مع موقع الصحافة اليوم التونسى، "هنالك عروض من الخليج وتركيا والدرجة الأولى الفرنسية، ومثلما أسلفت الذكر فإنها لم تكتسب صبغة رسمية لذلك لا يمكن الحديث عنها بإسهاب، كما أن التزامى مع الإسماعيلى يجعلنى مطالبا بالتركيز على مشوارى مع هذا الفريق الذى آمن بقدراتى وفتح لى أبواب العودة إلى المباريات الرسمية بعد فترة من الغياب، وآمل أن أوفق مع الإسماعيلى فى التتويج بلقب البطولة العربية الذى يعتبر انجازا كبيرا".

وكشف اللاعب التونسى عن رفضه حسم مسألة تمديد تعاقده مع الدراويش فى الوقت الراهن بأن الأمر مؤجل لحين عودة النشاط الكروى.

وأضاف فخر الدين بن يوسف، فى حوار أجراه مع موقع الصحافة اليوم التونسى، "أنا سعيد فى الإسماعيلى لكن الحسم مؤجل إلى حين عودة النشاط الرسمى وتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، صحيح أن هناك رغبة من جانب المسؤولين فى تجديد العقد، خصوصا أننى نجحت فى تقديم الإضافة لكننى خيرت التريث فى الظرف الحالى بما أن الرؤية غامضة حول تاريخ استئناف المشوار والأكيد أن القرار النهائى سيتخذ فى الوقت المناسب وحسب سير المفاوضات ومازال أمامنا متسع من الوقت لحسم الأمور.

وعلق فخر الدين بن يوسف عن تجربته مع الاسماعيلى قائلا، "التجربة قصيرة بحكم توقف النشاط منذ منتصف شهر مارس بسبب تفشى فيروس كورونا لكنها موفقة إلى حد الآن إذ أعجبنى البرنامج الرياضى الممتد على ستة أشهر ونجحت فى حجز مكان أساسى وأقنعت الإطار الفنى بقدراتى، كما أن الأصداء التى وجدتها إيجابية للغاية خصوصا أن مطلع السنة الحالية اقترنت بنتائج متميزة للإسماعيلى وخاصة فى البطولة العربية التى تعتبر الهدف الأبرز نظرا لحوافزها الرياضية والمالية والحمد لله أننا قطعنا خطوة هامة نحو بلوغ المباراة النهائية بعد فوزنا على الرجاء فى انتظار لقاء الإياب فى الدار البيضاء الذى لن يكون سهلا لكننا قادرون على تحقيق المنشود."

وعن تعامله مع أزمة كورونا قال مهاجم الإسماعيلى، "لقد تعودت على الظرف الصحى الذى حتم ملازمة البيوت والتقيد بالتعليمات الهادفة إلى الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه وآمل أن تنقشع هذه الغمة سريعا لتعود الحياة إلى طبيعتها وبالتالى تستأنف الأنشطة الرياضية وأعتقد أن الأمور تسير على الوجه الأكمل فى انتظار الانفراج التام، ومن الناحية الشخصية فإننى أواصل التدرب بشكل فردى سواء فى البيت أو خارجه من خلال بعض التمارين الخفيفة أو العدو كما أننى على تواصل مع الإطار الفنى للإسماعيلى عبر تفنية «الواتساب» ووفق برنامج مسطر وعلمى يرنو إلى المحافظة على الثوابت البدنية".

وعن النادى التى يفضل اللعب له قال فخر الدين بن يوسف : "أريد اللعب من أجل الألقاب مثلما تعودت فى بداية مسيرتى مع النادى الصفاقسى والترجى الرياضى فضلا عن الرغبة فى الانضمام إلى بطولة تعرف نسقا ومستوى عــــاليــين من أجل تطوير قدراتى وتوظيف خبرتي، البقاء فى الإسماعيلى مطروح كما أن اللعب فى أحد البطولات الخليجية أو العربية ممكن كما أن خوض تجربة أوروبية جديدة غير مستبعد إذا ما كان العرض مغريا ويستجيب لطموحاتى طموحاتي"

وعن فكرة العودة للدورى التونسى قال مهاجم الاسماعيلى : "العودة إلى البطولة التونسية غير مطروحة فى الوقت الحالى ولست متحمسا لذلك فهمى الوحيد هو مواصلة رحلة الاحتراف من أجل تأكيد قدراتى وخوض رهانات جديدة فى مسيرتى الكروية، جميع الاحتمالات واردة فى المستقبل والمهم هو التريث وحــسن اختيار الوجهة القادمة والتى يجب أن تتناسب مع تجربتى وآمل أن يرافقنى النجاح".

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ومنذ ساعات قليلة أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، أن ناديه يتابع لاعبيه سواء الموجودين بمصر أو فى الخارج، من خلال الجهاز الفنى، وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق وأكد خلالها موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عقب عودته إلى الإسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ، مؤكدا أن اللاعب لا يمانع على الإطلاق استمراره مع الإسماعيلى الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم المقبل.

وأخطر مسئولو النادى الإسماعيلى فخر الدين بن يوسف بقرار اتحاد الكرة المنتظر تطبيقه فى الموسم الجديد، بالتراجع عن معاملة لاعبى شمال أفريقيا كمحليين، وقال أعضاء الجهاز الفنى للاعب الموجود فى تونس نظراً للظروف الراهنة وأزمة كورونا، إن ناديه يتمسك باستمراره وقيده كلاعب أجنبى فى حال موافقته على الاستمرار مع الدراويش بالموسم الجديد، ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الإسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر.

وكان مجلس إدارة النادى الاسماعيلى قد رحب بتمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر التونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التى حصل عليها هناك للتعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتى تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافى من الإصابة.

وشارك التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى فى دعم بلاده لمواجهة فيروس كورونا الخطير الذى أصبح وباءً عالمياً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.