شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شيكابالا يحتفل برمضان بفانوس زملكاوى يحمل اسمه عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن نادى الزمالك، عبر حسابه على انستجرام بطقوس شهر رمضان من خلال فانوس يحمل شعار الزمالك واسم الفهد الأسمر، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم العاشر من رمضان .

وفى وقت سابق، أكد محمود شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادى الزمالك، أن قرار تقليص عدد الأجانب بالدورى المصرى صعب للغاية.

وأضاف شيكابالا خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك، "القرار صعب فى هذا التوقيت، فهناك أكثر من لاعب أجنبى يمثل عنصرا أساسيا داخل فريقه ومن الصعب تركه أو التخلى عنه الاّن".

وتابع ،"من الممكن أن يطبق هذا القرار ولكن على المدى البعيد، ولكن من الصعب تطبيقه مع نهاية الموسم الحالي".

فيما قال محمود شيكابالا، نجم الزمالك، أنه ارتدى القميص رقم 10 مع كل الفرق التى لعب بها حباً فى أحمد الكاس نجم الفريق الأبيض والكرة المصرية السابق.

وأضاف شيكابالا:" أحمد الكاس موهبة كبيرة فى الكرة المصرية لم تحصل على حقها، وإن لعب وهو فى سنه هذا سيتألق ويقدم مستويات رائعة".

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كما أعرب محمود شيكابالا، عن عشقه لأحمد الكاس نجم الكرة المصرية السابق، معترفا أحمد الكاس هو السبب الرئيسى فى تشجيعه للزمالك.

وأتم حديثه:" الكاس كان فى حتة تانية خالص، ولاعب تاريخى من الصعب تكراره، انه لاعب متكامل".

فيما كشف طارق يحيى لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، ان إدارة الزمالك أرسلت باقى مستحقات اللاعبين المحترفين والمتواجدين فى بلادهم على حساباتهم الخاصة، وقال : إدارة الزمالك أرسلت باقى مستحقات الثلاثى اشرف بن شرقى ومحمد اوناجم وفرجانى ساسى على حساباتهم البنكية بعد سفرهم الى بلادهم المغرب وتونس عقب ازمة كورونا.

وأضاف طارق يحيى ان إدارة الزمالك التزمت مع الأجانب مثلما التزمت مع المصريين بسداد كافة المستحقات المتأخرة رغم توقف النشاط تماما.