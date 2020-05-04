سر_الرقم (11).. أحمد بلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

جرت العادة أن يرتدي المهاجم الرقم "9" ولكن كيف لناشيء الأهلي حينها أن يطلب الرقم وصاحبه حسام حسن لازال لاعبًا.

نستعرض في الحلقة 11 من سلسلة #سر_الرقم قصة أحمد بلال، لاعب الأهلي الأسبق مع الرقم 11.

أحمد بلال، عندما تم تصعيده لم يكن لديه رقماً بالفريق الأول فتدرب بقميص حمل رقم 9 فوجد حسام حسن يقوله له:"أنت اللي عاوز تلعب مكاني".

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حسام حسن شخصية يحترمها بلال كما يُشدد في حديثه ولكنه لم يكن يسمح لأحد ارتداء الرقم 9 الذي تميز به خلال وجوده ليتجه فيما بعد للرقم 11 الذي تميز به، حسبما روى لبرنامج Super Time.

ظل بلال بالقميص 11 مع الأهلي حتى أصبح مميزاً به قبل سفره إلى كونياسبور التركي في موسم 2005/2006 ولكنه حين عاد لم يكن الرقم الذي اشتهر به متاحًا بل أصبح على ظهر زميله الجديد بالفريق طارق السعيد ولم تكن لوائح اتحاد الكرة تسمح بتغيير الرقم في منتصف الموسم عند عودته فارتدى رقم 10 التاريخي بالأهلي ـ سبق وارتداه محمود الخطيب وليد صلاح الدين ـ واستمر به.

وعندما رحلّ لصفوف سموحة موسم 2010/2011 أراد الحصول على رقمه المميز لكن لاعب الفريق حينها أحمد حمودي كان يرتديه وطالبه أن يستمر به لكونه مميزًا له ليبتعد بلال عن رقمه الذي صنع به مجده.. هذه كانت قصة الرقم 11 وانتظروا قصة الرقم 12 غدًا.