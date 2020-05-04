رئيس الاتحاد الإنجليزي يوجه صدمة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال كريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،الموسم المقبل 2020/2021، قد يقام بأكمله بدون مشجعين مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال كلارك، في رسالة إلى مجلس إدارة الاتحاد يرجع تاريخها للاسبوع الماضي لكنها نشرت اليوم الاثنين: "من الصعب توقع وجود أعداد كبيرة من الجماهير- الذين هم شريان الحياة للعبة - تعود للمباريات في أي وقت قريب، ربما تضطر الانتظار عدة أشهر قبل العودة للملاعب كرة القدم".

وتدرس رابطة الدوري الإنجليزي، الانتهاء من المراحل التسع المتبقية من منافسات الموسم الجاري، بدون حضور جماهير، وقد يقام الموسم المقبل 2020/2021، بأكمله بدون مشجعين.

وقال كلارك: "الحقيقة هي أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور بنجاح".

Advertisements

وأضاف :"لكن مع العمل بقواعد التباعد الاجتماعي لبعض الوقت ، نواجه تغييرات جوهرية في النظام البيئي بأكمله لكرة القدم".

وتابع كلارك :"على سبيل المثال ، من الصعب توقع تواجد حشود من الجماهير ، الذين هم شريان الحياة للعبة، يعودون إلى المباريات في أي وقت قريب".

وقال كلارك إنه يجري بذل قدر كبير من العمل لمحاولة إنهاء الموسم الحالي.

واختتم :" يجب أن تظل حماية خدمة الصحة الوطنية أولويتنا وسنستمر في العمل بالمشورة الحكومية ونحن نعمل مع أصحاب المصلحة من جميع أطراف اللعبة لتقييم أي استئناف محتمل".