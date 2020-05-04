حقيقة ولا لأ؟ (6).. هل تنافس كبار أوروبا الثلاثة لضم مهاجم مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

كان واحدًا من أفضل لاعبي كأس العالم للشباب في عام 2001 مما دفع يوفنتوس الإيطالي للتقدم بعرض رسمي إلى ستاندارد لييج البلجيكي للتعاقد معه.

محمد اليماني الذي سجل أربعة أهداف لمصر في كأس العالم للشباب قاد بهم الفريق للفوز بالميدالية البرونزية في الأرجنتين، تعرض لحادث حال دون انتقاله إلى عملاق الدوري الإيطالي.

الإعلام المصري تحدث خلال فترة تألق اليماني عن عدة عروض من جانب ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى يوفنتوس، لكن الأخير كان الأكثر تداولًا.

اليماني تحدث في أكثر من مناسبة عن عرض يوفنتوس، حيث قال في أحدهم: "سعري كان يتراوح من 20 إلى 30 مليون دولار، وذلك عندما طلب يوفينتوس التعاقد معي، هذا العرض كان بعد كأس العالم للشباب مباشرةً في 2001".

وفي مناسبة أخرى، يقول اليماني: "أعتقد الجميع أنني سأحصل على هذا المبلغ -وأخدت العين- والأمور انتهت، كنت في طريقي إلى المطار متجهًا إلى بلجيكا للتفاوض مع يوفنتوس، ولكنني تعرضت لحادث لا أعرف كيف حدث ولكنه تسبب في نزيف بالمخ".

واختتم: "كنت فاقدًا للذاكرة لمدة ثلاثة أشهر، والدي هو من حكى لي كل شيء، كنت أسافر إلى بلجيكا خلال هذه الفترة ولاحظت أن الجماهير تنظر لي وتتوجه إليّ سواء في المطارات هناك أو في مصر وكذلك في مراكز التسوق، وأنا لا أعلم ما هو السبب، أن تكون مشهورًا وأنت لا تدرك ذلك فهو أمر غريب".

وبالانتقال إلى الصحافة الإيطالية في هذه الفترة، فيبدو أن العروض الأخرى لليماني كانت صحيحة بالفعل، خاصة بعدما تم تناولها في أكثر من مناسبة خلال عامي 2001 و2002.

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في الثالث من يوليو 2001 -قبل مباراة الدور قبل النهائي من مونديال الشباب بـ24 ساعة فقط-، نشر موقع توتو ويب ميركاتو الإيطالي تقريرًا عن اهتمام عدة أندية أوروبية بأبرز اللاعبين في البطولة العالمية، وكان اليماني بينهم.

"ثلاثة مسؤولين من أندية إيطالية، تحديدًا من بارما، يوفنتوس وإنتر يراقبون مواهب أفريقيا في كأس العالم للشباب، وأبرزهم لاعب الوسط الغاني ديريك بواتينج، ومواطنه المهاجم رزاق بيمبونج"، هكذا نشر الموقع تقريره.

وأكمل: " هناك أيضًا محمد اليماني مهاجم مصر الذي يلقي اهتمامًا كبيرًا من ريال مدريد، ويبدو أننا سنسمع الكثير عن هذا الثلاثي في السنوات المقبلة".

وبعد عدة أشهر، وتحديدًا في 15 أبريل 2002 -بعد سبعة أشهر من الحادث-، واصلت الصحف الإيطالية حديثها عن اليماني من جديد مع الكشف عن اهتمام أندية أوروبية أخرى باللاعب.

اليماني كان قد عاد للمشاركة في المباريات خلال هذه الفترة، حيث قال الموقع نفسه في تقرير آخر: "يوفنتوس يتحقق من حالة المهاجم المصري الذي يلعب ستاندارد لييج حاليًا ومنذ 1999".

واختتم: "يوفنتوس عليه التفوق على بايرن ميونخ وتوتنهام في سباق ضمه، خاصة أن النادي البلجيكي طلب الحصول على ما يقارب 14 مليون يورو".

لكن في النهاية الأمور لم تسر على ما يرام لليماني ليظل مع ناديه البلجيكي حتى عام 2003 ليرحل بعدها معارًا إلى ميشيلين حتى 2004 ليعود بعدها إلى الزمالك ثم الإسماعيلي والاتحاد السكندري.