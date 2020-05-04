كنت قريبا من الدوري المغربي.. علي غزال يتحدث عن فشل انتقاله للوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال على غزال لاعب لاريسا اليوناني، إنه كان على وشك الانضمام للوداد المغربي قبل الانتقال إلى الدوري اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم غزال إلى صفوف لاريسا اليوناني خلال الميركاتو الشتوي الماضي بعد نهاية عقده مع فييرينسي البرتغالي.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو "علم فلسطين" نقلته صحيفة "le 360" المغربية، أكد لاعب المنتخب المصري أنه كان قريبا من الانضمام إلى الوداد عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

Advertisements

وأوضح غزال أن أحد الوكلاء تحدث معه بخصوص انضمامه لفريق الوداد، وكانت الأمور تسير بشكل جيد، قبل أن يبلغه بأن الموضوع لم يكتمل دون توضيح أسباب فشل الصفقة ليقرر بعدها الانتقال إلى الدوري اليوناني .

كما تحدث غزال عن فشل انضمامه إلى صفوف الزمالك، مشيرا إلى أنه كان قريبا من القلعة البيضاء إلا أن مشكلة في اللوائح منعته من إتمام الصفقة.

ومن جانبها أكدت الصحيفة المغربية أن غزال كان قريبا بالفعل من الانضمام إلى صفوف الوداد خلال الميركاتو الشتوي إلا أن الفريق تراجع عن الأمر في آخر لحظة بسبب كثرة اللاعبين الأجانب في الفريق الأحمر وعجز إدارة النادي عن فسخ عقودهم.