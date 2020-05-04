محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: خضع رونالدو كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم لقسطرة القلب في مستشفى بالعاصمة أمستردام، نقل إليها من منزله. وأكد روب جانسن وكيل أعمال كومان وبارتينا زوجة المدرب، لصحيفة "دي تليجراف الهولندية" أن المدرب في حالة مستقرة بعد القسطرة. وأضافت زوجة المدرب أن سرعة وصوله إلى المستشفى وكذلك سرعة تعامل الأطباء من الحالة ساعدتا على استقرار حالة المدرب. وجرى نقل كومان من منزله إلى المستشفى بسيارة إسعاف إثر معاناته من مشكلات في القلب أمس الأحد ليخضع إلى القسطرة على الفور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار حالة مدرب هولندا بعد خضوعه لقسطرة القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.