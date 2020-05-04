تقارير مغربية: "المصير المجهول" يواجه نهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) يواصل صمته بشأن تحديد موعد المباريات المتبقية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبحسب ما ذكره موقع "le 360" المغربي فإن كاف لم يستقر حتى الآن على موعد محدد لإقامة مباريات نصف النهائي للبطولتين، تاركا الباب مفتوحا أمام كافة الاحتمالات.

وقال "le 360" إن الاتحاد الأفريقي لم يحدد حتى الآن أي مواعيد لاستئناف النشاط الكروي فى القارة السمراء، كما لم يحدد موعد المواجهات الحاسمة، التي ستجمع بين الكرة المغربية والمصرية في دوري أبطال أفريقيا.

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ومن المقرر أن يلتقي الرجاء والوداد مع الزمالك والأهلي في نصف دوري الأبطال، بينما يواجه نهضة بركان منافسه حسنية أكادير، وحوريا كوناكري أمام بيراميدز في كأس الكونفدرالية.

وكان كاف قد قرر في وقت سابق تأجيل مبارياته إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقررا إقامة مباراة النهائي لدوري الأبطال يوم 29 مايو الجاري، والكونفدرالية يوم 24 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقي سبق وأخطر الاتحادات المحلية لتحديد الوضع الحالي للمسابقات المحلية (دوري- كأس) مع شرح الاستراتيجية التي ينوي تطبيقها من أجل إنهاء المسابقة سواء باستكمالها أو إلغائها، حتى يتسنى له وضع الأجندة الإفريقي المتعلقة بمباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية، بجانب تصفيات كأس الأمم والمونديال.