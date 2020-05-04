نائب رئيس المقاصة: قرار عدم استكمال الدوري الأنسب للجميع

أكد بكري سليم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن القرار الأمثل في الوقت الحالي هو عدم استكمال منافسات الدوري الممتاز بسبب تفشي فيرورس

وناشد نائب رئيس مجلس إدارة المقاصة في نهاية تصريحاته وزير

بسبب تفشي فيرورس كورونا . وأضاف سليم خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك:" الحفاظ على صحة عناصر اللعبة من لاعبين لأجهزة فنية لحكام ومجالس إدارات أهم كثيراً من استكمال الدوري هذا الموسم".وناشد نائب رئيس مجلس إدارة المقاصة في نهاية تصريحاته وزير الرياضة بالتدخل لمساعدة أندية الدوري.

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