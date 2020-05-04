اتحاد الكرة يؤجل الرد على خطاب الكاف لتحديد مصير الدوري

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مطالبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، بتأجيل الرد على خطابه بشأن تحديد مصير الدوري.

قرر الاتحاد مخاطبة الكاف بتأجيل الرد لمدة ١٠ أيام، بجانب طلب تصور لما تبقى من مباريات في بطولات أفريقيا، سواء دوري الأبطال، أو الكونفيدرالية.

بتأجيل الرد على خطابه بشأن تحديد مصير الدوري.قرر الاتحاد مخاطبة الكاف بتأجيل الرد لمدة ١٠ أيام، بجانب طلب تصور لما تبقى من مباريات في بطولات أفريقيا، سواء دوري الأبطال، أو الكونفيدرالية.

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