اتحاد الكرة يقترح تشكيل رابطة المحترفين من ٧ أعضاء

اقترح مسئولو اتحاد الكرة تشكيل رابطة الأندية المحترفة من ٧ أعضاء بدل ٥، بحيث تتضمن رئيسًا ونائب رئيس و٣ أعضاء واثنين من خبراء التسويق.

قرر اتحاد الكرة وضع بند تشكيل رابطة المحترفين وتحديد اختصاصاتها في لائحة النظام الأساسي، بحيث يكون تشكيلها ملزمًا لأي مجلس إدارة قادم في الاتحاد.

ونائب رئيس و٣ أعضاء واثنين من خبراء التسويق.قرر اتحاد الكرة وضع بند تشكيل رابطة المحترفين وتحديد اختصاصاتها في لائحة النظام الأساسي، بحيث يكون تشكيلها ملزمًا لأي مجلس إدارة قادم في الاتحاد.

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