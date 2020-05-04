مدير الكرة بإنبي: سنوافق على أي قرار من الدولة بشأن عودة الدوري

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن ناديه يدار بشكل مؤسسي ويتبع الدولة في قراره سواء بإلغاء الدوري أو استمراريته.

وقال مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات على شاشة قناة الزمالك أن صحة اللاعبين والأجهزة الفنية في كل الأندية أهم

من عودة النشاط.. ويجب أن تكون هناك ضمانات وإجراءات احترازية لحماية ووقاية اللاعبين لأن الأمر ليس سهلاً.. وفي كل الأحوال القرار الذي ستتخذه الدولة كلنا سنقف خلفه.