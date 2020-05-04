أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن ناديه يدار بشكل مؤسسي ويتبع الدولة في قراره سواء بإلغاء الدوري أو استمراريته.
وقال مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات على شاشة قناة الزمالك أن صحة اللاعبين والأجهزة الفنية في كل الأندية أهم
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الكرة بإنبي: سنوافق على أي قرار من الدولة بشأن عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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