أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك

تقدم المغربي محمد أوناجم، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، باعتذار لجماهير النادي الأبيض، على عدم ظهوره بمستوى جيد خلال بدايته مع الفريق.
قال أوناجم في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: "لم أكن في فورمة جيدة في بداية مشواري مع الزمالك، واعتذر للجماهير على
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