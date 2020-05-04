ميدو: قرار عودة الدوري أصبح محلاً للصراع بين الأندية

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، على موقف بطولة الدوري العام من الاستكمال هذا الموسم.

قال ميدو عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "توقعت أن الوقت العصيب الذي مررنا به جميعًا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص

والأندية".وواصل: "قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلًا من أن يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة، ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".وعن اتحاد الكرة وموقفه من الشركة الراعية قال ميدو: "الاتحاد المصري فسخ عقد بريزينتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة، وأتوقع أن يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد!!".

واختتم ميدو تغريداته قائلًا: "الاتحاد حصل على الضوء الأخضر باتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذها، ده رأيي مش معلومة!!".