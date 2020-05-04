طبيب بيراميدز: فترة التوقف أضرت كثيراً باللاعبين

شدد الدكتور محمد شيحة، رئيس الجهاز الطبي بفريق نادي بيراميدز، على أن فترة توقف الأنشطة الرياضية أثر كثيراً بالسلب على

اللياقة البدنية للاعبين.وأضاف شيجة خلال تصريحات، على شاشة قناة الزمالك:" التدريبات المنزلية بالطبع غير كافية لحفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية".وأنهى شيحة تصريحاته مؤكداً أن اللاعبين عليهم التدريب بشكل مختلف خلال الصيام في شهر رمضان، متمنياً عودة النشاط الرياضي مستقبلاً ونهاية الأزمة.