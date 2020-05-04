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خوان بيرنات على رادار برشلونة

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أبدى نادي الإسباني رغبته في الحصول على خدمات خوان بيرنات الظهير الأيسر لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين، أن برشلونة بدأ التحرك فعلياً لضم اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه الفرنسي بختام الموسم

المقبل.
كان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أبدى إهتمامه أيضاً بالحصول على خدمات بيرنات لدعم الجبهة اليسرى.
ويشارك جوردي ألبا بصفة أساسية الفترة السابقة مع برشلونة في مركز الظهير الأيسر.
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