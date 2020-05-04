تفاصيل الوعكة الصحية لمدرب المنتخب الهولندي

أعلن مدير أعمال رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها المدرب صاحب الـ 57 عام أمس الأحد.

وقال، أن كومان شعر بأعراض أزمة قلبية وتم نقله إلى إحدى مستشفيات العاصمة الهولندية، وقام بتركيب دعاماتين بسبب إنسداد الأوعية الدموية، موضحاً أن حالته الآن باتت مستقرة، ومن المتوقع أن يعود إلى منزله في الساعات القليلة المقبلة.

وأعرب الاتحاد الهولندي لكرة القدم، عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لكومان والعودة من جديد إلى مهمته مع المنتخب.

وقباد كومان منتخب بلاده إلى التأهل لنهائيات بطولة الأمم الأوروبية في نسختها التي تقرر لها العام المقبل بدلاً من الحالي بسبب تداعيات فيروس العاصمة الهولندية، وقام بتركيب دعاماتين بسبب إنسداد الأوعية الدموية، موضحاً أن حالته الآن باتت مستقرة، ومن المتوقع أن يعود إلى منزله في الساعات القليلة المقبلة.وأعرب الاتحاد الهولندي لكرة القدم، عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لكومان والعودة من جديد إلى مهمته مع المنتخب.وقباد كومان منتخب بلاده إلى التأهل لنهائيات بطولة الأمم الأوروبية في نسختها التي تقرر لها العام المقبل بدلاً من الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا

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