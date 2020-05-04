رياضة | كلوب: طلبت ضم صلاح عندما كنت مدرب دورتموند

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب: طلبت ضم صلاح عندما كنت مدرب دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمتناوي

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن طلبه لضم النجم المصري محمد صلاح لصفوف دورتموند، عندما كان مدرب الفريق أنذاك.

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وقال كلوب خلال تصريحات لموقع "ليفربول إيكو":" عندما واجهت بازل وأنا في دورتموند لم نكن نعرف محمد صلاح، حينها قلت يا إلهي ما هذا؛ كان لا يُصدق".

وتابع: "عندما طلبت منهم ضمه، كان بالفعل انتقل إلى تشيلسي، لكنه عانى هناك لأن انضمامه كان سابق لآوانه".

وكان محمد صلاح قد انضم إلى تشيلسي بعد مكالمة من البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه لم يحصل على فرصه للمشاركه ورحل إلى فيورنتينا قبل الانضمام لروما، ومن ثم العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة الريدز.