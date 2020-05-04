رياضة | أندية الليجا تستعد لاستئناف التدريبات تمهيدًا لعودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر أندية الليجا تستعد لاستئناف التدريبات تمهيدًا لعودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأندية الإسبانية استعداداتها للعودة إلى التدريبات الفردية، تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي، الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وكشفت تقارير صحفية، أن هناك بروتوكولا محددًا سيتم الاعتماد عليه من قبل جميع أندية الدوري الإسباني، في هذا الصدد.

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وكشفت إذاعة "كواترو" الإسبانية، أن البروتوكول الذي ستلتزم به أندية "الليجا" من المقرر العمل به خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الإثنين.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أنه سيجرى تعقيم كل المنشآت الرياضية، يعقبها زيارة مشرفي رابطة الدوري الإسباني إلى الأندية غد الثلاثاء.

وأضافت التقارير أنه ستجرى اختبارات تشخيص فيروس كورونا على جميع أندية الليجا، وذلك يومي الأربعاء والخميس، وسيسمح للأندية بالبدء بالتدريبات في حال كان كل شىء على ما يرام في يوم الجمعة.

