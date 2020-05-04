رياضة | عبدالحفيظ يُنهي ملف تجديد عقد نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ يُنهي ملف تجديد عقد نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، بإنهاء ملف تجديد عقد نجم الفريق، بالمرحلة المقبلة.

واستقر مجلس الإدارة على تجديد وتعديل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، خاصةً أنه أحد أهم العناصر داخل صفوف القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يقوم النادي الأهلي، برفع قيمة عقد اللاعب، على أن يكون ضمن الفئة الأولى، خوفًا عليه من العروض الخارجية والرحيل بالموسم الجديد.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح، عقدت اجتماعًا لمناقشة عدة ملفات بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وزكريا ناصف وخالد بيبو وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات حيث تناول الإجتماع إعادة هيكلة قطاع الناشئين.

كما تناول دراسة تصعيد بعض اللاعبين المميزين من داخل القطاع للوقوف علي أفضل العناصر الشابة والذين يمتلكون القدرة على الدفاع عن ألوان الفريق الأول، بالمواسم المقبلة.