رياضة | الاتحاد الكويتي لكرة القدم يقررعودة الدوري في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الكويتي لكرة القدم يقررعودة الدوري في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن موعد استئناف الموسم الحالي من الدوري الكويتي، الذي توقفت منافساته في الأسبوع الأول من مارس الماضي، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم كوفيد -19.

وقال الاتحاد، في البيان إنه بناء على طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتحديد موعد استنئاف الموسم الرياضي الحالي 2019- 2020، قرر الاتحاد الكويتي تحديد تاريخ 11 سبتمبر المقبل، لاستئناف المنافسات.

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وقال فهد المهلان، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، إن المنافسات ستعود باللقاء المؤجل بين الكويت والنصر، يوم 11 سبتمبر المقبل، على أن ينتهي الموسم الحالي، في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وتابع فهد المهلان:"سيقام الدور ربع النهائي من كأس سمو الأمير، يومي 17 و18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما سيقام دور النصف نهائي، يوم 22 من نفس الشهر، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق".

