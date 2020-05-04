رياضة | مرتضى منصور يرفض عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يرفض عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فكرة عودة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري مرة أخرى، بعد أن توقفت بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأوضح مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية، أسباب رفضه لهذا الأمر، حيث قال، "كرة القدم عبارة عن احتكاك بين اللاعبين وبعضهم البعض، وهذا الأمر لا يجوز في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا والذي من الممكن أن يحدث العديد من الإصابات"

وتابع، "نمتلك لاعبين محترفين في تونس والمغرب، فكيف يعودون خلال الفترة المقبلة وهم لديهم علم أنهم سيدخلون الحجر الصحي بعد عودتهم وسيرفضوا ذلك، إلى جانب انخفاض اللياقة البدنية".

واستكمل، "في حال قررنا عودة النشاط الرياضي، سوف نحتاج إلى شهر فترة إعداد بجانب شهر أخر لكي نخوض مباريات ودية، ومتبقي نصف الدورى فكيف يعود الدوري؟".