«القديس» يثأر لـ«الملكي» من جيرارد بيكيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، بمرور 11 سنة على هزيمة فريقه لريال مدريد في أرض الأخير 6-2، حيث أحدثت تلك النتيجة عاصفة كبيرة لدى الفريق الملكي وجمهوره الذي حضر لمؤازرة اللاعبين في تلك المباراة.

بيكيه نشر على حسابه في موقع “تويتر” مقطع فيديو يُسجل فيه اللاعب نفسه هدف فريقه الأخير وكتب فوق المقطع “11 سنة”.

بيب جوارديولا، مدرب برشلونة الأسبق ومانشستر سيتي الإنجليزي الحالي قاد “البلوجرانا” للانتصار بستة أهداف مقابل هدفين في 2 مايو 2009.

تغريدة بيكيه أثارت جلبة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي وغضب جمهور ريال مدريد وحارسه الأسطوري إيكر كاسياس، وفقا لما ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية.

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كاسياس أعاد نشر تدوينة بيكيه وكتب فوقها “11+2= 13”، في إشارة إلى عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا الذي حققها الفريق طوال تاريخه.

”العملاق المدريدي” يتصدر قائمة أكثر أندية العالم تحقيقًا لدوري الأبطال، كان لكاسياس النصيب في التتويج بثلاثة منها.

وأثار انتصار برشلونة الكبير عاصفة كبيرة بداخل ريال مدريد في عام 2009، لذلك أراد بيكيه استغلال الفرصة وإحياء ذكرى هذا الانتصار الكبير.

أهداف برشلونة كل من الفرنسي تيري هنري (هدفين)، الإسباني كارلوس بويول (هدف)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (هدفين) واختتم بيكيه قائمة أهداف برشلونة في تلك المباراة.

في حين سجل ريال مدريد هدفين فقط جاء عن طريق المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وقائد ريال مدريد الحالي سيرجيو راموس.