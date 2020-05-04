مسعود أوزيل يهزم فيروس كورونا بصورة مبتكرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، اشتياقه لكرة القدم، خاصة بعد توقف الدوري الإنجليزي لكرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوزيل نشر صورة تعبر عن قرب عودة المباريات، حيث يظهر في الصورة وهو يتأهب لدخول أرض الملعب تحت رقم 10 بدلا من رقم 19 في إحدى المباريات سابقا، وذلك في إشارة إلى انتهاء “كوفيد-19”.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كانت قد قررت تحديد 10 ملاعب محايدة من أجل استكمال مباريات “البريميرليج”، بعد الاجتماع الذي عقد مع مسئولي الأندية ومديريها مؤخرا.

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الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، ذكر أن الفرق اتفقت على أهمية استكمال البطولة هذا الموسم، لذلك وافقت على التخلي عن ملاعبها، من أجل ضمان استمرار الدوري وإنهاء الموسم بشكل لائق.

خطة الخبراء تعتمد على اختيار 10 ملاعب آمنة لإقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، بدون حضور جماهيري، لضمان السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.. ويبقى القرار الهام بالعودة إلى التدريبات وفتح الملاعب في يد الحكومة البريطانية، وفقا للبيان الصادر من الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

يشار إلى أن إدارة نادي أرسنال تسعى لإنهاء عقد أوزيل بسبب ارتفاع الراتب السنوي للاعب، وابتعاده التام عن المشاركة بالفترة الماضية.. حيث أكدت شبكة “إسبن” الأمريكية، أن إدارة أرسنال غير سعيدة بوضع أوزيل الحالي، خاصة مع حصوله على راتب مرتفع، يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.