ماتيرازي يعترف: «نطحة» زين الدين زيدان كانت ردا على عبارة بذيئة بحق شقيقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف اللاعب الإيطالي ماركو ماتيرازي، المدافع السابق لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، عن العبارة التي استفز بها قائد منتخب فرنسا زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، وأسفرت عن النطحة الشهيرة.

صحيفة” SempreInter” نقلت عن ماتيرازي قوله: لم أكن أرغب في الحصول على توبيخ آخر من قبل غاتوزو، بحجة لماذا لا أراقب زيدان بشكل جيد، لذا أمسكته من قميصه، فسأل عما إذا كنت أريد قميصه، فأجبت أنني أريد...”، معترفا بالإساءة إلى أخته.

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يذكر أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، وجه نطحة برأسه إلى صدر ماركو ماتيرازي خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 بين إيطاليا وفرنسا، التي أقيمت على الاستاد الأولمبي في برلين.

إيطاليا فازت 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل من الطرفين.

يشار إلى أن ماركو ماتيرازي، كان قد عرض قميصه الذي تلقى به “نطحة” من رأس زيدان في نهائي كأس العالم 2006 للبيع في مزاد علني.