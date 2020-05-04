هدية ثمينة من كريستيانو رونالدو لوالدته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الأإيطالي، والدته هدية ثمينة، وذلك بعد تحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى.

كريستيانو رونالدو يعرف بقربه الشديد من والدته، لذا فليس من المفاجئ أن يجعل بمعية أشقائه، عيد الأم الذي تحتفل به البرتغال كل أول يوم أحد من شهر مايو، مناسبة راسخة في ذهن والدته.

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والدة رونالدو، دولوريس أفيرو، نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لها مع سيارة رباعية الدفع من نوع “مرسيدس” مزينة بشريط تغليف للهدايا، وباقة ورد في يدها، وعلقت على الصورة قائلة: “شكرا لأولادي على الهدايا التي تلقيتها اليوم.. عيد أم سعيد”.

رونالدو لديه ثلاثة أشقاء، وهم الشقيق الأكبر هوغو، والشقيقتان كاتيا وإيلما.

ولم يهنئ رونالدو والدته علنا بعيد الأم، لكنه قد يكون قادرا على الاحتفال بيومها بعد ذلك في جزيرة ماديرا، مسقط رأسه، التي يقضي فيها فترة الحجر الصحي مع صديقته جورجينا وأبنائه الأربعة.