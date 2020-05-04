نجل كريستيانو رونالدو يستكشف جزيرة مسقط رأس والده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، جولة برفقة نجله البكر كريستيانو جونيور في جزيرة “ماديرا” بالبرتغال مسقط رأس اللاعب، والتي يقيم فيها الآن مع أسرته تطبيقا لتعليمات العزل الصحي.

كريستيانو كان قد نشر صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مع نجله كريستيانو جونيور، وعلق عليها بعبارة: “أنا أستكشف جزيرتي بصحبة الأفضل”.

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رونالدو يقضي أوقاته الآن مع أسرته في الحجر الصحي في جزيرة ماديرا، بانتظار موعد استئناف الدوري الإيطالي للالتحاق بتدريبات فريقه يوفنتوس، بعد توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

نجم ريال مدريد السابق البالغ من العمر 35 عاما، كان قد غادر تدريب يوفنتوس، يوم 3 مارس الماضي، بعد تلقيه نبأ نقل والدته إلى المستشفى إثر تعرضها لجلطة دماغية، وهبط في مطار “فونشال” بالبرتغال، صحبة رفيقته جورجينا رودريجيز وابنه البكر كريتسيانو جونيور، ليكون بجانب والدته.

وبعد ذلك توقف الدوري الإيطالي وجميع الدوريات في العالم تقريبا بسبب جائحة كورونا، ليبقي النجم البرتغالي منذ ذلك الوقت في جزيرة ماديرا.