شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: أرقام «أزارو» مرعبة.. وصلاح محسن أفضل من «ريان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لنادي طلائع الجيش، أن المغربي وليد أزارو، هو افضل مهاجم قاد هجوم الأهلي خلال الفترة الأخيرة بعد عماد متعب، مشيرًا إلى أن بالرغم من أنه يضيع فرص عديدة إلا أن أرقامه التهديفية مرعبة.

وأضاف جمال، خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورت»:«صحيح أزارو يضيع أهدافًا كثيرة، لكنه يسجل أهداف كثيرة أيضًا، فأرقامه مرعبة، هو أثقل لاعب واجهته في الأهلي في مركز المهاجم بعد عماد متعب».

وردا على سؤال «هل يعتبر أحمد ياسر ريان مستقبل هجوم الأهلي؟» قال: «ريان إمكانياته عالية جدا ولكني أعتقد أن صلاح محسن إمكانياته أعلى.. مشكلته في تطوير طريقة تفكيره إذا قام بتحسين طريقة تفكيره سيكون مهاجم الأهلي الأول».