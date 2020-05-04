شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود أوزيل يتبرع لتقديم وجبات إفطار رمضان في تركيا وسوريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن النجم الألماني ذا الأصول التركية، مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، تبرع بمبلغ 80 ألف جنيه إسترليني للهلال الأحمر التركي.
وأوضحت الصحيفة، أن أوزيل، تبرع لدعم تقديم المساعدات ووجبات الإفطار لنحو 16 ألف شخص مسلم في تركيا وسوريا، خلال شهر رمضان، الذي بدأ في 23 أبريل الماضي.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن أوزيل، الذي ينحدر من أصول تركية، يتبرع سرًا منذ سنوات، لمساعدة 1000 طفل وإطعام 100 ألف شخص بلا مأوى.
وتأتي خطوة أوزيل بعد أيام قليلة من تعرضه لانتقادات لاذعة، بسبب رفضه تخفيض راتبه مع أرسنال، الذي يعاني ماليا بعد توقف الدوري الإنجليزي على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وبات أوزيل من أعلى لاعبي أرسنال أجرا، منذ انتقاله إليه عام 2013 قادما من ريال مدريد، مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني.
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