شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تحسم الصراع مع الرجاء.. شعار النادي يكتسح استفتاء «ماركا» للأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حسمت جماهير النادي الأهلي الصراع أخيرًا مع الرجاء المغربي، لمصلحتها بعدما تصدر شعار النادي الأهلي استفتاء أجمل شعار للأندية في العالم، الذي أطلقته صحيفة «ماركا» نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة 50 شعارًا للأنية من مختلف القارات.
وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن الاستفتاء شارك فيه أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وكانت المنافسة محتدمة في البداية على المراكز العشرة الأولى، قبل أن يقتصر الصراع في نهاية المطاف بين الأهلي والرجاء المغربي.
وحسمت جماهير الأهلي المنافسة لمصلحة فريقها، ليفوز «المارد الأحمر» بـالمركز الأول، بعد حصوله على أكثر من ثلاثة ملايين صوت، متفوقا على الرجاء المغربي، الذي حل ثانيا، بنيلة 2.9 مليون صوت.
أما المركز الثالث، فكان من نصيب فريق فلومينينسي البرازيلي (167 ألف صوت).
وشهد الاستفتاء مفاجأة كبيرة، باكتفاء ريال مدريد بالمركز الرابع، بعد جمعه 129 ألف صوت فقط، على الرغم من أن صحيفة «ماركا» التي تبنت الاستفتاء تصدر من مدريد ومقربة جدا من الفريق الملكي.
كما حل نادي ليفربول الإنجليزي في المركز السادس (75 ألف صوت)، متبوعا بنادي برشلونة الذي جاء في المرتبة السابعة (74 ألف صوت).
تجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء انتهى صباح اليوم الاثنين، وأي تغيير في الترتيب لاحقا، لن تكون له أية أهمية.
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