شكرا لقرائتكم اليوم.. زكريا ناصف يحتفل بعيد ميلاده الـ"60" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاثنين زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بعيد ميلاده الـ "60" فهو من مواليد 4 مايو 1960 ، ولد فى قرية المنشاة الكبرى مركز قلين محافظة كفر الشيخ.

زكريا ناصف أحد ألمع اللاعبين في أواخر السبعينات والثمانينات ، لعب للأهلي في عديد البطولات وتوجه معه بأغلب الألقاب ، وشارك مع منتخب مصر وتألق وترك بصمته الخاصة ، كان يتمتع بطريقة لعب عالية المستوى وله من اللمحات الفنية والمهارية الكثير ، ولعب لنادي الزمالك أيضًا ، وكان له دور مؤثر مع النادي والمنتخب.

ويعد زكريا ناصف من أبرز المهاجمين فى تاريخ النادى الأهلى ومنتخب مصر وساهم فى تحقيق العديد من البطولات مع فريقه محلياً وأفريقياً.

لعب للأهلى في الفترة من "1980-1981" وحتى انتقاله للزمالك موسم "1987-1988"، لعب خلالها ما يقارب "122" مباراة، وسجل خلالها "28" هدفا، وساهم في تتويج الأهلى بـ"14" لقبا بواقع "5" دورى عام، و"4" كأس مصر، و"6" ألقاب قارية.

ثم لعب للزمالك موسمين، حقق خلالهما بطولة الدورى، وبطولة كأس مصر، وبطولة الأفرو آسيوية.

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إعتزل زكريا ناصف كرة القدم ليعمل بتحليل مباريات كرة القدم فى البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية العربية والمحلية.

بعد الاعتزال حصل زكريا ناصف على دبلومة الإدارة الرياضية من جامعة لايزج بألمانيا عام 91 وبعدها حصل على دبلومة أخرى في الإدارة الرياضية من اللجنة الأوليمبية الدولية عام 96.

و حصل ناصف على شهادة أخرى في الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – عام 2011.

أما في الحياة العملية فقد تولى زكريا ناصف منصب عضو مجلس إدارة في نادي وادي دجلة من عام 2003 الى 2006 وهي الفترة التي شهدت العديد من النجاحات لهذا النادي الوليد والذي أصبح بعد ذلك احد أهم الأندية الاجتماعية والرياضية في مصر خاصة وأنه عقد صفقة توأمة مع مدرسة الكرة في أرسنال الإنجليزي وكان لزكريا ناصف دور كبير في هذا الأمر.

وبعدها عمل ناصف في لجنة المسابقات المصرية في اتحاد الكرة ومنسق عام للاتحادين الدولي والأفريقي ، وأخيرا يتولى حالياً منصب عضو لجنة التخطيط بالنادى الاهلى والتي يترأسها محسن صالح .