شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف: لا توجد عروض رسمية من الزمالك وهدفي البطولات والألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي عن الفترة التى يعيشها حاليا جراء تقسي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

ونفى بن يوسف فى تصريحات صحفية وصول أية عروض رسمية من نادي الزمالك بشأن ضمه فى الفترات الماضية

وقال : " تألقى مع الإسماعيلي فتح لي عديد الأبواب لكنني مازلت لم أحسم مصيري حتى الآن ، وما أؤكده حاليا هو وجود بعض الاتصالات لكنها لم تكتس صبغة رسمية وقد أحلتها جميعا على وكيل أعمالي من اجل دراستها واتخاذ القرار الأنسب الذي يناسب طموحاتي المستقبلية ورغبتي في خوض تجربة ثرية تفيدني من الناحية الرياضية ولكن لم يصل أي عرض رسمي حتى آلان"

وبعد محطات متنوعة، حط بن يوسف الرحال في «الميركاتو» الشتوي في البطولة المصرية من بوابة الإسماعيلي ليستعيد بريقه بسرعة حيث اندمج في أجواء «الدراويش» وبات من ركائز الفريق الذي يراهن على مشاركة قارية في الموسم القادم فضلا عن اقترابه من التأهل إلى الدور النهائي للبطولة العربية للأندية عقب فوزه ذهابا على الرجاء المغربي بفضل هدف «الروج» من ضربة جزاء كانت حاسمة.