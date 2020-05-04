شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف: تجربتي مع الإسماعيلي قصيرة لكنها موفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر التونسي فخر الدين بن يوسف عن امتنانه للعب في الدوري المصري بقميص الإسماعيلي وذلك في تصريحات اختص بها جريدة الصحافة اليوم التونسية.

وقال بن يوسف إن التجربة قصيرة بحكم توقف النشاط منذ منتصف شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا لكنها موفقة إلى حد الآن اذ أعجبني البرنامج الرياضي الممتد على ستة أشهر ونجحت في افتكاك مكان أساسي وأقنعت الإطار الفني بقدراتي.

وتابع اللاعب التونسي: "الأصداء التي وجدتها ايجابية للغاية خصوصا وأن مطلع السنة الحالية اقترنت بنتائج متميزة للإسماعيلي وخاصة في البطولة العربية التي تعتبر الهدف الأبرز نظرا لحوافزها الرياضية والمالية والحمد لله أننا قطعنا خطوة هامة نحو بلوغ المباراة النهائية بعد فوزنا على الرجاء في انتظار لقاء الإياب في الدار البيضاء الذي لن يكون سهلا لكننا قادرون على تحقيق المنشود".

وبعد محطات متنوعة، حط بن يوسف الرحال في «الميركاتو» الشتوي في البطولة المصرية من بوابة الإسماعيلي ليستعيد بريقه بسرعة حيث اندمج في أجواء «الدراويش» وبات من ركائز الفريق الذي يراهن على مشاركة قارية في الموسم القادم فضلا عن اقترابه من التأهل إلى الدور النهائي للبطولة العربية للأندية عقب فوزه ذهابا على الرجاء المغربي بفضل هدف «الروج» من ضربة جزاء كانت حاسمة.